Notícies del 12 de juny de 2023

19:16 Capella reivindica el "bon llegat" de Fernàndez i espera estar "a l'altura" de la seva feina



La nova consellera de Territori, Ester Capella, ha reivindicat aquest dilluns el "bon llegat" del ja exconseller Juli Fernàndez i ha esperat estar "a l'altura" del treball dut a terme per ell. Durant el traspàs de carteres, Fernàndez li ha regalat una maqueta d'un tren de Ferrocarrils, que ja li havia regalat ara fa vuit mesos l'exconseller de Junts Jordi Puigneró. "Els trens de Catalunya sempre van a algun lloc", ha dit Capella, després d'agrair l'obsequi.

19:13 David Mascort aposta per la "continuïtat" dels projectes de Jordà La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sortint, Teresa Jordà, ha traspassat aquest dilluns la seva cartera al nou conseller entrant, David Mascort, que la substituirà des d’avui mateix en el càrrec al capdavant del Departament. Mascort ha assegurat que apostarà per mantenir una continuïtat pel que fa als projectes que estan en marxa i s’ha compromès a seguir treballant “pels reptes del país”. Jordà s’ha mostrat “satisfeta” de la feina feta durant aquest temps i ha recordat que Mascort – fins ara secretari general – ha estat la seva “mà dreta i esquerra” en aquesta “aventura fascinant”. “És el millor regal per estar segura que un gran equip continuarà fent aquesta feina que ens van encarregar”, ha subratllat.

19:10 Anna Simó assegura que "continuarà" amb "la transformació educativa" iniciada per Cambray



El conseller d'Educació sortint, Josep González-Cambray, ha traspassat la seva cartera a la consellera entrant, Anna Simó, aquest dilluns a la seu del departament, on ha assegurat que és "un honor i un plaer" fer aquest canvi. Al seu torn, Simó ha agraït a Cambray "els anys de treball dur i no fàcil", i ha afirmat que "intentarà estar a l'altura" per "continuar la transformació educativa" iniciada pel ja exconseller. Cambray s'ha mostrat orgullós del seu pas pel departament, així com "il·lusionat" perquè Simó "continuï avançant i prenent les millors decisions per tal d'incrementar la qualitat i l'equitat de l'alumnat i del sistema educatiu". L'acte ha durat tan sols uns minuts i ambdós s'han mostrat visiblement emocionats.

18:53 Els sindicats culpen Foment del trencament de l'Acord Interprofessional de Catalunya: "Prefereixen fer festes que actuar de patronal"



CCOO i UGT han denunciat l'actitud "irresponsable" i "deslleial" del president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que va comportar el trencament de les negociacions de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) la setmana passada. "Li va millor fer rodes de premsa i actes amb el rei amunt i avall, però el compromís amb les relacions laborals no el té. Prefereix fer actes i festes que actuar de patronal, que vol dir responsabilitat i relacionar-se amb sindicats, no amb partits", ha etzibat el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, en una roda de premsa conjunta amb el seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco. Pacheco ha lamentat que els conflictes entre Foment i Pimec sigui un "mal endèmic" que condicioni les negociacions laborals.

18:07 Veïns tallen el carrer Aragó de Barcelona per reclamar "la reforma d'aquesta autopista"



Desenes de veïns de Barcelona s'han concentrat al carrer Aragó, a l'Eixample de Barcelona, i hi han tallat el trànsit amb una intenció clara: iniciar una campanya "per reclamar la reforma d'aquesta autopista urbana". La crida ciutadana, liderada pel col·lectiu Eixample Respira, posa el focus en l'efecte sobre la salut que té el pas constant de vehicles per aquesta via de cinc carrils que travessa el centre de la ciutat. Calculen que hi passen més de 60.000 cotxes i motos al dia. "Davant la contundent evidència científica de l'impacte que té la contaminació acústica i de l’aire en la salut de la població", remarquen, el carrer necessita una reducció del trànsit privat. Per posar el tema sobre l'agenda política, els manifestants han decidit iniciar una campanya a peu de carrer. La Guàrdia Urbana, al seu torn, ha redirigit el trànsit pels carrers del voltant. Informa David Cobo.

16:32 Aragonès nomena els tres nous consellers i inaugura la segona part de la legislatura: "Ara cal cristal·litzar les transformacions"



Ester Capella, Anna Simó i David Mascort ja són consellers del Govern. Han estat nomenats aquest dilluns a la tarda, després que el president, Pere Aragonès, hagi dictat canvis per entomar la segona part de la legislatura i hagi apartat Teresa Jordà, Josep Gonzàlez-Cambray i Juli Fernández. En l'acte de presa de possessió a Palau, el cap de l'executiu ha assegurat que encara la nova etapa amb "energia renovada" i amb uns consellers que, per les seves "dilatades" experiències, reforçaran el Govern. "Som a la meitat de la legislatura, una legislatura en què s'ha fet molta feina i s'han construït els fonaments del canvi. Ara cal cristal·litzar les transformacions". Informa Carme Rocamora.

16:29 Una jove acusa el propietari d'una discoteca de Granollers d'haver-la prostituït quan era menor



En marxa el judici contra el propietari d'una discoteca de Granollers acusat d'haver prostituït i agredit sexualment una menor resident en un centre d'acollida. L'home ha negat haver mantingut relacions sexuals amb la víctima, haver-li ofert drogues a canvi de sexe i haver demanat que en tingués amb altres homes, en el judici celebrat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. La víctima, que ha declarat a distància i amb la veu distorsionada com a mesura de protecció, ha afirmat que sí que va tenir sexe amb l'acusat i amb un altre treballador de la discoteca i que li van oferir drogues i diners.

13:22 El Govern demana ajornar el ple monogràfic sobre educació després del relleu de Cambray



El Govern ha demanat al Parlament que s’ajorni el ple monogràfic sobre educació després del relleu del fins ara conseller d’Educació, Josep González-Cambray. I és que estava previst que el ple comencés demà mateix. Segons fonts parlamentàries, l’executiu ha fet la petició i Junts, que ha impulsat el ple monogràfic, ho veu bé tot i que defensa que s’ha de celebrar com més aviat millor.

12:59 Es duplica l'interès pels cotxes híbrids, elèctrics i de gas, però creix la preocupació pel preu



L'interès dels compradors de cotxes pels vehicles híbrids, elèctrics i de gas s'ha duplicat el darrer any, passant del 33% al 60%. Segons una enquesta de Coches.net, cau en paral·lel la predisposició per comprar automòbils de combustió, particularment de dièsel. D'altra banda, s'incrementa la preocupació pel preu entre els usuaris d'aquest portal de compravenda de cotxes. De fet, aquest element interessa al 77% dels compradors i passa del tercer al primer lloc en l'ordre de prioritats, lloc que fins ara ocupava la seguretat. Malgrat aquest creixement de l'interès del públic pels vehicles menys contaminants, el 70% dels enquestats encara es mostra reticent a comprar un cotxe elèctric per qüestions de preu i autonomia.

12:56 ERC exigeix una "rectificació" a Junts pel "flirteig" de Borràs amb el feixisme de Ripoll



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat aquest dilluns una "rectificació" a Junts després que la seva presidenta, Laura Borràs, s'hagi manifestat en contra de fer un cordó sanitari a Ripoll per impedir que la ultradretana Sílvia Orriols arribi a l'alcaldia. Per Vilalta, aquest posicionament és "perillós" i "preocupant", perquè implica "flirtejar amb l'extrema dreta i el feixisme". "Demanem a Junts una rectificació i un posicionament clar", ha declarat en roda de premsa. "Són posicionaments extremadament greus. El feixisme, vingui d'on vingui, se'l combat sempre i a tot arreu", ha afegit. Informa Carme Rocamora.

12:33 PSC i ERC revaliden l'acord de govern a la Selva del Camp



El PSC i ERC han revalidat el pacte per governar l'Ajuntament de la Selva del Camp (Baix Camp) els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, les dues formacions revaliden l'acord dels darrers dos últims mandats. Segons ha pogut saber l'ACN, el socialista Josep Masdeu serà proclamat alcalde del municipi aquest dissabte i ostentarà el càrrec fins al 2026, de manera que el darrer any i mig l'alcaldia serà pel republicà Enric Roberto. D'aquesta manera, la població tindrà un govern en majoria absoluta (5 regidors del PSC i 2 d'ERC). Els dos partits estan acabant de perfilar l'acord. Hisenda, Urbanisme o Recursos Humans estarà en mans del PSC, mentre que ERC es farà càrrec d'Obres públiques, Cultura, Formació o Joventut.

11:29 Dani Alves continuarà en presó provisional



L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs de Dani Alves i ha confirmat la presó preventiva. El tribunal ha rebutjat els arguments de la defensa del futbolista, que argumentava que tenia el seu "projecte de vida" a Espanya per mirar de reduir el risc de fugida. Segons els jutges, la possibilitat que Alves marxi de l'Estat per eludir l'acció de la justícia continua vigent, malgrat que tingui els fills empadronats a Catalunya, una decisió que s'hauria pres només per tenir arguments que reforcin aquest arrelament al país. Alves està acusat de violació a una noia a la discoteca Sutton. El brasiler ha anat canviant la seva versió fins a reconèixer que hi va mantenir relacions sexuals, però amb "consentiment". La víctima, que sempre ha dit el mateix, nega que hi hagués consentiment, i els indicis obtinguts fins ara donen veracitat a la seva explicació. La instrucció és a punt d'acabar i només falta practicar una prova psicològica a la noia.

11:29 La CUP, sobre la remodelació del Govern: "Cal un canvi de polítiques"



El cap de llista de la CUP a Barcelona a les eleccions del 23-J, Albert Botran, ha defensat que cal un “canvi de polítiques” del Govern perquè són “molt continuistes a nivell econòmic”. D’aquesta manera ha reaccionat a la remodelació de l’executiu anunciada avui pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. En una entrevista a TV3, Botran ha dit que la fins ara consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, s’hauria d’haver plantat davant del projecte de Hard Rock, que considera “l’antítesi” d’adaptar-se al canvi climàtic. I ha remarcat que el fins ara conseller d’Educació, Josep González-Cambray, s’ha posat en contra “tots els mestres”. Davant d’aquesta situació, ha conclòs que “cal un canvi de polítiques”.