No ha parat ni un segon: Jack Grealish és el rei de la festa del Manchester City

Ningú ha festejat com ell. Des del xiulet final que va proclamar campió l'equip que dirigeixha estat protagonista per a tots els fans de l'equip anglès i del futbol per la seva intensa, molt intensa, celebració del títol europeu.Fins a primera hora del matí següent, Grealish va aparèixer amb la mateixa roba amb la qual va disputar la final contra l'. Per a molts semblava una broma, però no. El seu evident estat d'embriaguesa va començar a encisar milions de fans a totes les plataformes, on no paraven de reproduir-se vídeos sobre Grealish.L'anglès, a més, ha estat el gran protagonista de la rua del City pels carrers de Manchester. Diversos vídeos en directe protagonitzats al costat d', a la part de dalt de l'autobús de celebració, són només pinzellades de com ha gaudit Grealish de la victòria de la Champions. Les imatges no paren d'aparèixer a Twitter, Instagram, TikTok o YouTube...Els jugadors, poques hores després de guanyar la seva primera Champions com a club, van gaudir del permís de l'equipi celebrar el títol a les discoteques de l'illa balear. És un dels destins predilectes per a molts dels jugadors d'elit del futbol europeu.

