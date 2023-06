Colau revela la seva proposta per desbancar Trias: triple alcaldia amb Maragall i Collboni

Ni estatals ni catalanes, insisteix Colau

L'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, ha resolt el misteri de la seva proposta de "fórmules imaginatives". Es tracta de fer un tripartit amb ERC i PSC que plantegi, en diferents moments. "Quan hi ha tanta fragmentació,, ha exposat Colau en el programa Cafè d'Idees, de La 2.La líder dels comuns, així, ha dibuixat la primera proposta que ja ha posat sobre la taula i que també ha deixat oberta a canvis. En concret, ha explicat que. Perquè té cinc regidors, però també es vol reconèixer "la seva trajectòria". Tot seguit, el següent any i mig, Colau ha proposat ocupar ella l'alcaldia, després d'haver aconseguit nou regidors, molt a prop en número de vots del PSC. Per últim, l'oferta dels comuns situa, ja que té deu regidors. Tot plegat sumaria una majoria de 24 representants al consistori., ha matisat Colau. Si bé ha reconegut que "no és habitual", també ho ha prioritzat a tenir "un govern de dretes" que faci enrere diversos projectes engegats els darrers dos mandats a la capital catalana. En aquest sentit, la mateixa alcaldable ha plantejat que el tripartit s'hauria de formalitzar en base a "un programa" i "unes propostes d'esquerres" que garantís un rumb comú els pròxims anys.El posicionament de la màxima responsable de Barcelona en Comú arriba a quatre dies del ple d'investidura, previst per al dissabte 17 de juny. El futur alcalde necessita que el voti la majoria del plenari. Això implica arribar a 21 regidors., el representant de la llista guanyadora amb onze regidors. De fet, fa dies que aquesta és l'opció és la més ben posicionada . Especialment, davant les tensions entre partits per la convocatòria de les eleccions espanyoles el 23 de juliol. Això, planteja un escenari probable en què al juny es comenci amb un executiu en minoria, i aquest creixi uns mesos més endavant, sense la batussa electoral a la primera línia.En clau de futur, Colau ha promès quei que pressionarà perquè s'arribi a un pacte amb republicans i socialistes. Això situa la possibilitat d'una majoria que faci una moció de censura a Trias, si finalment acaba sent l'alcalde de la ciutat. Ara bé, aquesta opció estarà limitada en el temps i si veu que no se'n surt, la representant dels comuns ha insistit que posarà el seu càrrec a disposició de la militància.De la mateixa manera, preguntada per les seves ambicions polítiques,. "Descartat", ha resolt, després d'apuntar que també va negar que volgués fer el pas als comicis espanyols i que ara la realitat ho ha demostrar.

