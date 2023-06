Josep Piera, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes: “Cadascú té la seva vall, i la meva és la Drova”

El poeta valencià Josep Piera ha rebut aquest dilluns el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. La vetllada s’ha celebrat al Palau de la Música, on Piera ha agraït el guardó, pel qual ha assegurat estar “commogut” i ha volgut dedicar el seu discurs d’homenatge a “la vall que l’ha vist créixer”.



Així, ha explicat que “cadascú té el seu lloc al món” i que el seu “és la Drova”. “Vaig decidir que si la Drova era una Grècia sense temples, l’únic que li podia donar jo eren les paraules”, ha explicat. Prèviament a l’entrega del premi, el president de l’entitat, Xavier Antich, ha reivindicat la lluita de Piera per “dignificar la llengua”, remarcant el seu “compromís” i “l’excel·lència” de la seva obra.

Tanmateix, Piera ha explicat que, quan des d'Òmnium Cultural li van demanar quin còdol volia pel guardó, cada any aquesta escultura metàl·lica d'Ernest Altés n'incorpora un que tria la persona guanyadora, va dir: "A la Drova no hi ha rius. Quan vaig decidir que la Drova era una Grècia sense temple, l'únic temple que jo li podia donar eren les paraules".