Aquests són els esports més beneficiosos per la salut, segons un professor de Harvard

El professor de la Facultat de Medicina deté la recepta de les activitats que han demostrat ser especialment beneficioses per a la salut de les persones. Perquè milloren l'equilibri i la flexibilitat, enforteixen els ossos, mantenen el pes sota control, protegeixen les articulacions o, fins i tot, milloren el rendiment de la memòria. "-estructures d'ADN ubicades als extrems dels cromosomes per protegir el material genètic de la cèl·lula-", diu.El primer esport que considera beneficiós en aquest sentit és la natació, "la", ja que, segons argumenta, el fet de flotar alleuja la càrrega de les articulacions, alhora que afavoreix un moviment fluid i sense estrebades. "És un exercici aeròbic, cosa que significa que millora la capacitat pulmonar i les funcions del sistema cardiovascular, i surt un efecte particularment positiu en l'estat d'ànim, fet que ajuda a enfortir el benestar mental, destaca Alhora, és molt útil per tonificar i cremar calories.D'altra banda, apunta la disciplina oriental del Taitxí, on s'accentua la connexió entre la ment i el cos, creant un estat de concentració especialment eficaç, reconeix. "Combina l'acció amb la relaxació.", valora. Consisteix, segons detalla, en una sèrie de moviments elegants i controlats amb una transició suau i gradual d'una posició a la següent. Ofereix grans beneficis, especialment per a les persones d'edats avançades, ja que en millorar l'equilibri es redueix el risc de caigudes o les dificultats per caminar, ressalta.Alhora, I-Min Lee defensa la necessitat de practicar exercicis de força, que es realitzen mitjançant l'aixecament de pesos i l'ús de màquines de fitness si es va al gimnàs. "Lʻentrenament dʻintensitat mitjana, alhora que li dona una aparença de salut i de vigor. Els músculs requereixen grans quantitats d'energia, fins i tot en repòs, pel qual tenen la important funció d'ajudar-nos a cremar calories", defensa."Trobem que la caminada vigorosatindria un avantatge biològic associat amb 4,4 anys menys d'envelliment biològic en comparació dels no caminants", subratlla el metge, alhora que especifica que els estudis científics han demostrat que caminar, encara que només siguin tres hores per setmana, té un impacte en la salut comparable amb els entrenaments més curts, però molt més intensos.

