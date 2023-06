El periodista José María García acusa el Reial Madrid d'arreglar partits

José María García denuncia públicamente al Real Madrid por amaño de partidos:



"En el Santiago Bernabéu el Real Madrid vendió un partido, el Real Madrid se vendió.



Los que trajeron y llevaron el dinero fueron los hijos del presidente." pic.twitter.com/PRnKqSC0Xk — El Modelo (@elmodelo14) June 12, 2023

Nova acusació de corrupció esportiva a l'Estat. En aquesta ocasió, del periodista esportiual, qui assegura que vadurant la presidència de, entre el 1995 i el 2000. Així ho ha dit en una entrevista a la COPE, on ha assenyalat també els fills -un dels quals,, forma part actualment de la- com els beneficiaris de les operacions.d'un partit venut en el Santiago Bernabéu", ha denunciat García. En aquesta direcció, ha afirmat que van ser els fills qui van marxar amb els diners. "", ha explicat a continuació.Tot plegat, arriba en plena investigació de la fiscalia alen el marc del cas Negreira , en què el Reial Madrid està implicat com a acusació particular . Els darrers dies s'ha confirmat l'ampliació del període d'investigació fins al 2001 i la inclusió de Javier Enríquez , fill de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres,, en la investigació. Amb aquesta última decisió judicial, a més, el tribunal ha decidit decretar elde les actuacions.

