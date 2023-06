Una dona ferida greu després de ser rescatada del seu pis en flames a l'Hospitalet de Llobregat

Un incendi en un habitatge particular de l'Hospitalet de Llobregat ha deixat una dona ferida de gravetat, un home en estat menys greu i un gos mort aquest dilluns. Després de l'actuació dels Bombers de la Generalitat per rescatar la dona de l'interior del pis en flames, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.



Segons han explicat els Bombers, els fets han succeït cap a les cinc de la tarda i el cos d'emergències ha enviat deu dotacions, fins al lloc dels fets. En paral·lel, un home ha sofert lesions menors en despenjar-se per la façana de l'edifici i caure d'un segon pis quan fugia de les flames, pel qual ha estat derivat a l'Hospital de Bellvitge. A causa del foc, també ha mort un gos a l'interior del domicili.

i s'ha estès ràpidament per la resta de la casa. Si bé, els altres veïns de l'edifici no han resultat afectats. El SEM, que ha activat set unitats terrestres per aquest incident, no ha pogut detallar en més profunditat l'estat de les dues persones afectades.