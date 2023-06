Mor el conductor d'un patinet elèctric en un accident a Barcelona

Desenllaç tràgic en el cas d'un accident de. El conductor d'un d'aquests vehicles ha perdut definitivament la vida aquest dilluns després de dos dies ingressat en estat crític a l'hospital, segons ha avançat el TOT Barcelona. Es tracta d'un jove deque va accidentar-se divendres passat, pels volts de les 21:00 hores, sense cap altre vehicle ni cap vianant implicats.Fins al lloc dels fets, s'hi va traslladar la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la. Al seu torb, la víctima va ser traslladada pelal centre hospitalari, on no han pogut fer res per evitar la defunció.Amb aquesta, ja sónen un accident de trànsit a Barcelona i dues les que ho han fet sobre un patinet elèctric. La resta són cinc vianants i tres motoristes, amben la llista.

