Un error a les bateries pot afectar 70.000 vehicles i incendiar-los

Quins són els models afectats?

Pel que fa a Citroën , els cotxes afectats són els C5 Aircross fabricats entre el 20 de gener de 2020 i el 10 de gener de 2023.

, els cotxes afectats són els fabricats entre el 20 de gener de 2020 i el 10 de gener de 2023. En el cas de DS , els afectats són els DS7 Crossback fabricats entre el 19 de febrer del 2019 i el 22 de novembre del 2022.

, els afectats són els fabricats entre el 19 de febrer del 2019 i el 22 de novembre del 2022. Peugeot té dos models afectats per l'error. En primer lloc, els 3008 V2 fabricats entre el 12 de març del 2019 i el 12 de desembre del 2022. I, en segon, els 508 V2 fabricats entre el 10 de juliol del 2019 i el 25 de gener del 2023.

El sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de laha informat d'per la corrosió causada per una possible infiltració, una tara que pot derivar en. El problema, segons ha denunciat l'Organització de Consumidors i Usuaris (), podria afectar a fins ade les marquesvenuts a l'Estat.L'OCU entén que les tres marques s'aniran posant en contacte amb els propietaris dels vehicles afectats per. La reparació s'haurà de fer de formai com més aviat millor.D'altra banda, també recomanasi el seu vehicle està entre els afectats, especialment si es va comprar de segona mà. Per què? Probablement, el nou propietari no està a la base de dades de la marca i, per tant, no se'l podrà avisar.

