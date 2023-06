Quatre dècades de «somni» informant els catalans

Quatre dècades després, mateix esperit

Experiència, privilegi i somni

"Són les zero hores, zero minuts, del dia 20 de juny de 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important: la, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ens trobem a la freqüència de 106.8 megacicles. Catalunya Ràdio, so estereofònic, FM. Catalunya Ràdio, en missió de proves". I, seguidament, El cant de la senyera. Nou minuts i 32 segons són els que conformen la primera emissió en antena de la ràdio pública catalana, radiada per un jove, a qui de fons acompanyava una sintonia de Lluís Llach."La construcció d'una societat més crítica i lliure són els seus mitjans públics". Aquesta és una frase de Mònica Terribas, exdirectora de TV3, que explica per què faque les cases, cotxes, bars i botigues del país escolten, dia sí, dia també, la sintonia més icònica de Catalunya Ràdio . Fa 40 anys que la ràdio pública catalana va engegar les seves emissions. I aquest 2023, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estan de festa major per celebrar les quatre dècades informant, entretenint i acompanyant els ciutadans catalans. Perquè sí, TV3, tot i engegar màquines mesos més tard, també en fa quaranta que ocupa el tercer canal de tots els televisors del país.Lahamolt, la televisió ja no és en blanc i negre, la ràdio no és l'aparell que tot el dia sona i acompanya les famílies a qualsevol estança de la llar. Escoltem laal cotxe, quan anem amunt i avall, però l'escoltem a mida, a l'hora que ens va bé, i ho fem a través d'internet. A les cases ja no només hi ha unal menjador, sinó que les pantalles es multipliquen per tants membres que hi viuen i, fins i tot, els més joves l'han substituït per un ordinador o tauleta. Però, quan cal, en els moments més importants,. Tanquem Netflix i posem TV3 per saber com va l'escrutini de les eleccions i qui serà el nou alcalde de Barcelona. Fem pausa a la nostra playlist preferida i sintonitzem Catalunya Ràdio per conèixer l'última hora de l'estat del trànsit abans d'emprendre el viatge.No va ser fins aldel 1983 -36 dies després- quan es va emetre la: la mort de Charlie Rivel. Van començar els butlletins horaris i els informatius. Eles va transmetre el primer programacoincidint amb el Trofeu Joan Gamper i a partir deva començar lade Catalunya Ràdio. Un any després, el, la ràdio pública tenia una cobertura del 80% del territori i del 90% de la població. Elvan entrar en funcionament lesi l'octubre dees van iniciar lesde les delegacions de Girona, Tarragona i Lleida. Ara, quatre dècades després, Catalunya Ràdio manté el mateixEn(1975), director de l'emissora, va créixer escoltant Catalunya Ràdio des de la seva creació i ara té el repte, "l'honor i el privilegi" de dirigir-la en un moment de canvis: "La nostra responsabilitat és, i ho estem aconseguint". Després de superar el concurs que el va fer guanyador ara fa un any , Borda assegura que l'emissora pública és una gran productora tant en l'àmbit lineal, com també a demanda, gràcies a l'oferta de pòdcasts. "Hem de, a més de saber trobar els continguts que apel·len els nous públics", assegura mentre defensa estar "molt preparats". "Las’ha d’anar convertint en unaperquè la gent cada cop més consumeix els continguts en diferents dispositius", admet per la seva part el director de TV3, Sígfrid Gras.La presidenta de la CCMA,, coincideix amb ells amb la necessitat de seguir sent "per laen informació, entreteniment i continguts infantils allí on es volen consumir avui els continguts", 40 anys després de la fundació de l'ens. Més enllà de l'aparador televisiu i radiofònic, però, els mitjans públics han d'aconseguir ser, i Romà creu que la Corpo ha "d'adaptar el servei públic audiovisual al món digital i ser garantia d'accés a continguts en català". És per això que aquesta tardor es posa en marxa lacreada per la CCMA amb l'objectiu de ser també "" en els nous sistemes de distribució de continguts.És necessari també fer una mirada enrere per poder entendre com s'ha arribat a complir quatre dècades de vida. "Ser part dels mitjans públics ha estat una, i m'ha aportat una visió dels mitjans en general, i dels catalans en particular", detalla, que va aterrar a Catalunya Ràdio el 1984 i anys més tard va fer el salt a la televisió pública. Del seu pas per la casa recorda el poder "fer periodisme davant la càmera o el micròfon sense condicionants, mai des d'una posició de poder": "Quan tens clar això, el resultat és la fluïdesa del que vols fer mentre s'està fent". El periodista, a més, no es declara pessimista davant la possibilitat que lesarrabassin definitivament a la ràdio els oients, considera que cal esperar que es facin grans per veure quina és la seva evolució i recorda que la. Així, creu que actualment Catalunya Ràdio té el repte d'"anar a buscar els joves sense perdre els grans".Una altra veu experimentada de la ràdio pública catalana és, amb més de 30 anys d'experiència rere els micròfons grocs. "Treballar aquí és un privilegi i un honor", assegura, mentre recorda grans fites que ha aconseguit durant tots aquests anys, entre les quals la posada en marxa de Catalunya Informació el 1992 : "Hem ajudat a construir en termes de pluralitats, qüestions de gènere i reflectir la societat real gràcies a la proximitat i a la informació des d'una visió internacional". Bonet admet haver passat una "xarampió" per laamb l'arribada de les noves tecnologies, però creu que l'època negra s'ha passat perquè ara tornen pels. Així, defensa estar sempre al cas dels canvis tecnològics que mouen, sobretot, la població més jove, a més de ser sempre a tot arreu per combatre els moments "difícils" en clau política. Fent palesa la seva estima incondicional per la ràdio, s'acomiada recordant que "l'àudio és una cosa que va directament al cor i al cervell".A l'altra cara de la moneda trobem la, una jove periodista lleidatana que només fa dos anys que treballa a TV3. Va entrar-hi per fer una substitució i molt ràpidament va aconseguir una plaça d'interina a la redacció de política. Actualment, és membre de la delegació a Lleida, on assegura haver fet "unexprés" i estar "vivint un". Amb l'anècdota personal que els seus amics no la veuen a la tele, sinó que la controlen a partir de les, Camí considera que cal crear nous continguts perquè arribi als joves: "".

