Tres jugadores del Barça, convocades pel Mundial després del pols amb el seleccionador

🙌🇪🇸 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: ¡TENEMOS LA LISTA DE ESPAÑA!



😍 Estas 𝟯𝟬 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 forman parte de la convocatoria de preparación para el Mundial.



🗺️ 23 jugadoras serán las elegidas el próximo día 30 de junio para viajar a Australia y Nueva Zelanda.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/j5NTgcQihw — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) June 12, 2023

Pau momentània a la. Tres jugadores delhan estat convocades en la prellista pelmalgrat l' enfrontament que mantenen des de fa mesos amb l'entrenador Jorge Vilda tornen a la selecció, malgrat que les 12 jugadores amb qui es van plantar no han seguit el mateix camí i no disputaran el torneig.Bonmatí i Caldentey, juntament amb la també catalana i jugadora del, van renunciar a la selecció fins que no marxés l'entrenador. Però des de la(RFEF) es va mantenir la confiança amb Vilda. Putellas, llavors lesionada, només va limitar-se a donar suport a les 15 jugadores, però no va aclarir precisament per la seva indisposició física si jugaria o no quan estigués disponible.Així doncs, pel Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda que se celebra aquest estiu es queden fora noms com, totes elles jugadores del Barça. Sí que hi seran les també blaugranes. El mateix Vilda ha explicat en roda de premsa aquest dilluns que el conflicte està "pràcticament resolt".Lava demanar a les 15 futbolistes alçades contra Vilda que per tornar havien de demanar-ho per escrit, a través de correu electrònic. Qui no ho ha fet, s'ha quedat fora de la convocatòria, tal com ha detallat el mateix Vilda. La llista definitiva de l'entrenador, amb 23 jugadores, se sabrà el 30 de juny i el debut d'serà el 21 de juliol contra

