L'Estat destina 500 milions a ampliar Atocha i ja ha invertit en Madrid el doble que Rajoy

Les eleccions espanyoles són a tocar i els membres delaprofiten els dies abans a l'inici de campanya per reivindicar l'obra de l'executiu dels últims quatre anys i mig. En aquest sentit, la ministra de, la catalana, ha anunciat que eld'aquest dimarts aprovarà una inversió de 500 milions d'euros en ampliar l'estació d'Amb això, tal com ha defensat la mateixa Sánchez,dirigida perha invertit 5.500 milions d'euros en la Comunitat de Madrid, el que significaria el doble dels diners que va destinaren el seu últim mandat. La ministra ha tret pit d'aquesta actuació en una jornada de La Vanguardia sobre mobilitat, en què ha denunciat que s'hagin creat "falsos greuges" des de la capital de l'Estat contra el govern del qual forma part."Fins i tot els que segueixen entossudits a sembrar el descontentament amb falsos greuges són conscients de l'esforç que s'ha fet aquests anys. Només des de la mala fe o la mentida es pot sostenir que hi ha desistiment o abandonament", ha assenyalat. La ministra també ha criticat que el govern d'no prorrogarà el descompte del 60% en el transport públic, la meitat finançat per l'Estat i l'altra meitat per la Comunitat de Madrid.Sánchez també ha lamentat que el govern d'Ayuso "hagi volgut fer servir com una arma les incidències puntuals de la xarxa ferroviària per sostenir una suposada falta d'inversions" que creu que és "radicalment falsa", ja que el pla de rodalies de l'Estat per a aquesta regió compta amb 6.500 milions d'euros. A, des del govern espanyol també s'han menystingut les incidències habituals amentre tanca la porta alque reclama la

