Una jove acusa el propietari d'una discoteca de Granollers d'haver-la prostituït quan era menor

Els fets, segons l'acusació i la defensa

Un "enfonsament" psicològic i emocional La víctima ha recordat que va necessitar atenció psicològica i psiquiàtrica pel que va patir aquells mesos i que, fins i tot, va intentar suïcidar-se. Les treballadores del centre d'acollida també han parlat del canvi en la menor, amb un comportament cada vegada "més perjudicial per a ella" que no entenien. L'educadora social, que era la seva referent, ha descrit una "espècie d'enfonsament" psicològic i emocional i ha explicat que les fugues del centre eren cada vegada més freqüents i opaques. Les professionals del centre han parlat dels intents d'autòlisi.



Aquest canvi tan agreujat va començar uns mesos abans que expliqués els fets a una de les educadores i han destacat que li va costar arribar a aquell moment perquè se sentia molt avergonyida. La responsable del centre ha destacat que va voler preparar les noies psicològicament per afrontar els fets perquè no se sentissin revictimitzades i ha recordat que els menors que viuen en aquests centres ja venen d'històries molt complexes, en molts casos marcades per la violència. També ha expressat que tots han tingut "por" en aquest procés, sobretot les noies. En el judici també han declarat com a testimonis altres noies que acudien a la discoteca i que coneixien la víctima.

En marxa el judici contra el propietari d'unaacusat d'haver prostituït i agredit sexualment una menor resident en un centre d'acollida. L'home ha negat haver mantingut relacions sexuals amb la víctima, haver-li ofert drogues a canvi de sexe i haver demanat que en tingués amb altres homes, en el judici celebrat aquest dilluns a l'. La víctima, que ha declarat a distància i amb la veu distorsionada com a mesura de protecció, ha afirmat que sí que va tenir sexe amb l'acusat i amb un altre treballador de la discoteca i que li van oferir drogues i diners.També ha assenyalat que l'acusat sabia que era menor i que estava en uni que per això. Les treballadores del centre, al seu torn, han recordat l'impacte "demolidor" que van causar aquells fets en la noia. Amb tot, està previst que el judici acabi aquest dimarts amb els informes finals després que, en la sessió d'aquest dilluns, la fiscal i l'advocada de l'acusació particular han avançat que mantindran la petició de penes per uns delictes que s'haurien comèsLademanaper l'acusat pels delictes de prostitució d'una menor especialment vulnerable, d'abús sexual continuat amb accés carnal per via vaginal i contra la salut pública, a més d'un delicte de corrupció de menors de 16 anys. En aquest cas, per haver, a canvi de relacions sexuals –que no van arribar a mantenir-se-. Per la seva banda, l'acusació particular demana 28 anys.En la declaració, la víctima, que aleshores tenia, ha explicat que l'acusat li va oferir diners i drogues, com alcohol, cocaïna i marihuana, a canvi de sexe i ha afirmat que va tenir relacions amb ell i el xofer de la discoteca en tres o quatre ocasions. La noia també ha relatat queTambé ha dit que l'acusat sabia que vivia en un centre de menors i creu que per això se'n va aprofitar. En aquest sentit, la fiscal assenyala en el seu relat que l'acusat va prometre a la noia diners i drogues si mantenia relacions sexuals amb ell i altres homes sabent que era menor iPer la seva banda, l'acusat ha assegurat queni tampoc va demanar-li que en tingués amb altres homes, alhora que ha afirmat que ell anava a la discoteca de manera puntual, ja que qui s'encarregava de la gestió del local era la seva parella. També ha indicat que la cocaïna que van trobar en el registre al local era d'una clienta i que és, tot i que hi van trobar una pistola d'aire comprimit i un cartutx de munició. L'acusat ha assenyalat que el número de telèfon que li atribueixen, en què en una conversa li reclamen uns diners promesos i ell ofereix una copa, no és seu, sinó que el gestionaven diversos treballadors del local.

