Dos jugadors de la Lliga denuncien insults homòfobs per portar una bossa de mà

Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) June 11, 2023

Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 11, 2023

L'homofòbia és una xacra ben vigent en la societat espanyola, amb exemples diaris de discriminació per raó d'orientació sexual, però també amb casos sonats i amb repercussió en l'esfera pública. Un dels darrers, ha estat el que han patit els jugadors de futbol del Betis, que han rebut una allau de comentaris homòfobs a les xarxes socials després de compartir una imatge en un casament en què portaven duesDe fet, va ser un tercer company qui va publicar la instantània a, on la secció de comentaris es va inundar de desqualificacions intolerables. Per això, ambdós futbolistes han decidit denunciar els fets públicament i no quedar-se en silenci. "que, evidentment, encara existeix en un grau o un altre, i instem a tothom a lluitar per la seva erradicació", ha etzibat Ruibal."Cada vegada que succeeixen aquesta mena de situacions, em donen força per seguir lluitant perquè", ha afegit Iglesias. Els missatges dels jugadors han rebut ràpidament el suport de companys, rivals, seguidors i diverses personalitats del món de l'esport i amb un altaveu en la societat, per tal que cada vegada puguin ser menys habituals i necessaris.

