L'assassí de tres persones sense llar durant el confinament a Barcelona accepta 63 anys de presó

L’acusat de matar tresdurant el confinament ha acceptat 63 anys de presó en total: 20 per cada delicte d’assassinat i tres més per tres delictes contra la integritat moral. L’inclou també 30 anys de llibertat vigilada. El màxim temps que complirà a la presó és de 40 anys.L’home s’ha reconegut com a autor material de les morts i com a culpable de tres delictes contra la. Lademanava presó permanent revisable o 25 anys de presó per cada crim. Els fets van tenir lloc durant el mes d’abril del 2020. L’acusat, amb problemes de drogoaddicció, va matar tres sensesostre a tres punts diferents de l’colpejant-los elamb pals.Segons la Fiscalia, cap a les 2 de la tarda del 16 d'abril, l'home, que aleshores tenia 35 anys i no tenia permís de residència, va agredir amb una barra de ferro un home de 22 anys al voltant de l'Auditori de Barcelona. La barra procedia d'un encofrat i tenia una de les puntes corbades. Li va colpejar el crani mentre dormia.Cap a les 00.40 hores del 18 d'abril, l'acusat va agredir amb un pal un altre sense llar al carrer Casp amb. Li va donar fins a sis cops al cap mentre la víctima dormia. Per últim, cap a les 11 de la nit del 27 d'abril, va colpejar amb una barra de ferro similar a la primera un altre indigent prop de la, al carreramb. L'home va ser arrestat el 28 d'abril en una caravana on vivia aEl fiscal recorda que les tres víctimes dormien al carrer i ereni no van poder demanarperquè no hi havia gairebé ningú a la via pública a causa del confinament. Segons els, l'acusat patia unno especificat i trastorns greus per consum d'estimulants, marihuana i alcohol que l'afectaven de forma lleu les seves capacitats cognitives i volitives.

