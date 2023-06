No és una ganga: així pots evitar les estafes en reservar les vacances

Consells per evitar les estafes

No cliquis en enllaços desconeguts. És important detectar els correus electrònics, pàgines web, missatges de text o publicacions en xarxes socials que redirigeixen a llocs dissenyats per assemblar-se als originals. És un dels mètodes d'estafa més freqüents i et pot fer perdre diners.

Desconfia de les ofertes molt barates. No et tornis boig per trobar una ganga i mira bé si un preu és molt més barat del que esperaves. És possible que sigui una estafa. Així doncs, és útil revisar les valoracions o les ressenyes d'altres usuaris per verificar si l'oferta és veraç o falsa.

No et creguis els dipòsits molt alts. Si et trobes una d'aquestes ofertes assequibles, però a canvi et demanen deixar un dipòsit molt alt, et podries endur una sorpresa molt negativa.

Paga amb targeta i dins la plataforma. Quan t'hagis assegurat que l'oferta és real, fes el pagament sempre amb targeta i dins la plataforma del banc. Cal posar-se en alerta si es demana fer el pagament, per exemple, a través d'empreses externes dedicades a l'enviament de diners o de xecs.

Com es pot detectar un possible estafador?

Diu que està a l'estranger. Un estafador té la tendència a dir que no es troba a l'Estat, segons explica la policia. Això ho fan per justificar el fet de demanar una transferència internacional.

Ho fa tot massa professional. Si transmet la sensació d'una excessiva professionalitat, simplement pot intentar robar la identitat demanant una còpia del DNI.

Té molta pressa. Ningú et posarà pressa per decidir si vols contractar unes vacances. Si el teu contacte demana una resposta en menys de 24 hores o et diu que ja té altres possibles clients gairebé tancats, és probable que només tingui pressa per estafar-te.

Menciona que treballa en una companyia oficial. Els estafadors també insisteixen a remarcar que fan feina per una empresa real, com poden ser agències o webs de viatges.

Arriba el moment de començar a pensar en les vacances. Tots busquem el millor preu, però compte, perquè no tot el que sembla assequible acaba sent una bona oferta. Les estafes afloren en aquestes setmanes de buscar allotjament i tot el que inclou unes bones vacances, i per això la policia espanyola ha facilitat uns consells per evitar caure en enganys i estafes. En tot cas, la policia demana augmentar l'alerta en aquests dies i sobretot denunciar a la comissaria en cas que se sospiti que s'ha estat víctima d'una estafa. Així doncs, el cos també demana recopilar tots els documents que es tinguin per intentar enxampar els estafadors i recuperar els diners i les dades que hagin extret.

