Manel Alías presentarà l'informatiu nocturn d'autor de Catalunya Ràdio

Encara no s'ha acabat aquesta temporada, però les televisions i ràdios del país ja estan començant a tancar les graelles que ens acompanyaran a partir del setembre vinent. A, en la nova etapa de l'emissora, venen. I el primer és la renovació de laamb un canvi de cara. Seràqui agafarà el relleu de Kílian Sebrià després de 18 anys presentant el Catalunya Nit -anteriorment Catalunya vespre.El periodista de Berga, que va ser el primerde la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aentre el 2014 i el 2021, a més d'per cobrir ladurant el 2022,de l'emissora pública catalana. El nom del programa es manté, però canviarà el format que tots coneixem fins ara: Alías posarà veu a unque vol analitzar en profunditat les notícies més destacades del dia. D'aquesta manera, les rodes informatives queden relegades a Catalunya Informació, i Catalunya Ràdio aposta per una oferta d'actualitat en profunditat, basada en reportatges i reflexió.Aquest no serà, però, el primer cop que el periodista berguedà es posa davant dels micròfons de Catalunya Ràdio. Des de mitjans d'abril, és el director i presentador del pòdcast Parem l'antena , unamb diferents persones al voltant d'un únic concepte. De temàtica tan variada com les professions i vides de qui hi intervé, són 14 capítols de mitja hora de durada que es publiquen setmanalment. De fet, ampliar l'oferta de pòdcasts és una de les missions de la nova etapa de l'emissora, actualment dirigida per Jordi Borda , i de la CCMA pilotada per Rosa Romà . Alías, a més, està pendent d'estrenar la nova, on conversa amb Narcís Bernadet, un dels millors forenses del país.Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UAB, Alías és periodista ades del. Anteriorment, ha treballat en programes com l', i també a informatius, on es va especialitzar en temes d'educació. Ha realitzat quatre 30 minuts i ha escrit dos llibres: Rússia, l'escenari més gran del món (2021) i L'última victòria de l'URSS (2022).Alías ha rebut el, ex aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna pels mitjans catalans. A més, el 2021 va guanyar elper la seva cobertura de la invasió russa d'Ucraïna en el marc de la Nit de Santa Llúcia i també va ser distingit amb eli amb elde la delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.

