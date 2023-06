El PSC veu la reforma del Govern com «un pedaç per allargar l'agonia»

Pressió a Capella per complir l'acord de pressupostos

Amb l'extrema dreta, res

La portaveu del PSC,, ha dit que la reforma del Govern impulsada per Pere Aragonès suposa un "pedaç que allarga l'agonia d'un executiu sense projecte de país i en crisi permanent". Romero ha assegurat que els canvis de consellers "no reforcen res" sinó quei de les seves polítiques. "El Govern continua en minoria i no genera estabilitat; insistim que el país necessita estabilitat, i nosaltres continuarem treballant per l'alternativa liderada per Salvador Illa", ha afirmat la dirigent socialista.El PSC ha assegurat que exigirà des del primer dia que els nous consellers governin i que"Amb remodelació o sense, el Govern és fràgil i no pot aprovar iniciatives legislatives; la situació és delicada", ha dit. Abans d'anunciar els canvis, Aragonès ha trucat a Salvador Illa per comunicar-li personalment, cosa que els socialistes han agraït.El president de la Generalitat ha aprofitat la sortida dedel Govern -farà tàndem amb Gabriel Rufián a Madrid- per impulsar una reforma de l'executiu amb canvis en dues carteres rellevants, com la d'Educació i la de Territori. Al Departament d'Acció Climàtica, Aragonès ha optat per la continuïtat i hi ha situat, fins ara el número dos de Jordà. Més rellevants són els canvis a les altres dues conselleries.A Educació, després de dos anys de vagues i malestar entre la comunitat educativa, Aragonès ha decidit rellevari situar-hi una històrica d'ERC,, que fins ara presidia el Consell Escolar. A Territori, amb qüestions rellevants com la B-40 o el traspàs de Rodalies, el president rellevai recupera, que torna de Madrid i assumirà la conselleria sense passar per Barcelona, on ocupava la tercera posició de la llista d'Ernest Maragall.De fet, sobre la cartera de Fernàndez, Romero ha admès que hi ha moltes qüestions encara pendents de resoldre, algunes de les quals formen part del pacte de pressupostos entre el Govern i el PSC. Confia que Ester Capella pugui encarrilar aquest acord? "Nosaltres confiem en Aragonès i en l'acord de pressupostos, que inclou projectes com la B-40 o l'aeroport", ha dit Romero. El PSC espera que Capella es posi a treballar perque inclou el pacte de pressupostos, com ara també el Hard Rock. "Esperem que es puguin tancar bé aquestes infraestructures perquè són importantíssimes per Catalunya", ha indicat.Sobre els pactes a Ripoll i les paraules de Laura Borràs, que es va mostrar partidària de deixar governar la llista més votada, Romero ha deixat clar que el PSC no pactarà res amb l'extrema dreta. "Amb l'extrema dreta, res; vingui d'on vingui i es digui com es digui", ha afirmat. En aquest sentit, ha lamentat que Borràs prefereixi fer un cordó sanitari amb els socialistes i no pas amb l'extrema dreta.", ha afirmat. De fet, ha destacat que el PSC està configurant governs estables i progressistes en molts municipis, i que aquest cap de setmana, amb la constitució dels ajuntaments, els socialistes puguin tenir més alcaldies i formar part de més governs.Un dels punts clau del país és Barcelona, on Jaume Collboni mira de travar un acord per desbancarAra com ara, sembla una opció descartada perquè ERC ja ha dit que no donarà suport a Trias, com a llista més votada. Això també explica que Salvador Illa estarà, el dia 17, a Tarragona, on el PSC recuperarà l'alcaldia de la mà de Ruben Viñuales. Romero s'ha mostrat favorable a repetir l'acord amb Junts a la. "Ha anat bé i no tenim problemes ni complexos per continuar, però depèn també de Junts", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola