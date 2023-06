Casament tràgic a Austràlia: deu morts en bolcar l'autobús dels convidats

Tragèdia en un. Almenys deu persones han mort i 25 més han resultat ferides després que l'autobús que traslladava els convidats bolqués a la zona de, al país oceànic. Els fets es van produir després de la cerimònia aquest cap de setmana, i els serveis d'emergència encara treballen al lloc dels fets.Els ferits, de diversa gravetat, han estat traslladats enpropers. La resta de passatgers, un total de 18, han resultat. Si bé encara no es descarta que el nombre de decessos augmenti perquè, segons la policia, encara és molt possible que restin persones atrapades dins el vehicle.Pel que fa al conductor del bus, un home de 58 anys, ha estat traslladat a l'hospital i es troba sota custòdia policial,i amb la previsió que es presentincontra ell. Les primeres investigacions l'apunten com el causant de l'accident, ja que no hi ha cap altre vehicle implicat. Tant el primer ministre australià com l'alcalde de, on s'han produït els fets, han donat les condolences a familiars i amics de les víctimes.

