​Els avions dels Bombers ja poden tornar a agafar aigua de Sau

Dos mesos sense poder utilitzar-lo

Vols de reconeixement

Una altra petita bona notícia respecte a la sequera . Elsja poden tornar a agafar aigua de. Tot plegat gràcies a la ràpida recuperació de reserves que està protagonitzant l'embasament d'Osona: en un sol mes ha passat delde la seva capacitat aaquest cap de setmana.Ara fa dos mesos que va transcendir que Sau deixava de ser utilitzable per als hidroavions dels Bombers. S'afegia a una “llista vermella” on també hi havia els pantans de la(Llobregat) i la(Cardener).Just en aquell moment Sau estava en el seu: 6,51% de la seva capacitat. Va ser aleshores quan es va aturar definitivament el transvasament d'aigua cap a Susqueda i l'operació poc exitosa de retirada de peixos.Aquest fet i les precipitacions que van començar a caure al nord-est del país a finals d'abril van permetre començar a recuperar reserves. Inicialment va ser lent, però la persistència de les pluges i el fet que es reduís al mínim l'aigua que s'alliberava cap a Susqueda va fer que, ara sí, el pantà es comencés a omplir de manera notable. De fet, aquest dilluns està al voltant del 23%, xifra queEl dijous passat els Bombers de la Generalitat van realitzar un vol de reconeixement per certificar que Sau es podia tornar a utilitzar. Segons expliquen a, calia comprovar que la maniobra d'entrada i la de sortida es podia fer amb seguretat.Lai es va poder retirar l'embassament de la “llista vermella”. En canvi, continuen sense ser utilitzables ni la Baells ni la Llosa del Cavall, malgrat que aquests vols de reconeixement són setmanals i no es descarten novetats aviat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola