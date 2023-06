Mor un nen d'onze anys en un vol entre Istanbul i Nova York

Tragèdia en un avió de la companyia. Un nen d'onze anys ha mort aquest diumenge en un vol amb origeni destinació. Segons expliquen mitjans d'Hongria, el comandant va fer un aterratge d'emergència a l'aeroport dequan va ser informat de la situació.El jove, de nacionalitat estatunidenca, va començar a trobar-se malament minuts després que l'avió s'enlairés des deprop de les nou del matí d'aquest diumenge. Tenia problemes de salut previs i tant la tripulació com unque viatjava dins l'aeronau van tractar-lo, fent-li maniobres desense resposta del menor.Tan bon punt va ser possible, el pilot va fer aquesta la capital hongaresa i el menor va ser traslladat pels serveis d'emergència encap a l'més proper, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. L'avió va reprendre el vol i va finalitzar el seu tràgic viatge.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola