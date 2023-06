Deixa de fer-ho: els perills que comporta guardar una olla amb menjar a la nevera

Llavors, puc guardar menjar calent a la nevera?

Tothom guarda les sobres dels menjars a la nevera. Ara bé, no tothom és conscient, encara, de com cal emmagatzemar aquestes restes dels àpats de manera correcta perquè ni es faci malbé ni sigui un parell silenciós per al nostre organisme.on s'ha cuinat i posar-la a dins de la nevera de qualsevol manera? Els experts assenyalen que diverses pràctiques molt esteses són un perill per a la salut.Sense entendre que els microorganismes patògens es reprodueixen a una gran velocitat si es troben a una temperatura elevada, moltíssimes persones prefereixen guardar menjar en recipients que consideren que "però acaben provocant condicions propícies per empitjorar-los. No hi ha cap problema en guardar menjar calent, deixa molt clarperò sí en quin recipient.Les olles, molt utilitzades per moltíssima gent -ja que fan la regla de tres: si allà hem cuinat, allà ho guardem, sigui on sigui-,La temperatura freda i humida de la nevera provoca l'oxidació del material de l'olla i deixa residus nocius al menjar.És més, molts organismes internacionals i de l'estat espanyol recomanen guardar el menjar just quan l'acabes de fer, encara que estigui molt calent. Destaquen que s'ha de fer sempre en recipients adequats: tant per a la temperatura com per a allò que s'ha cuinat.són els materials més recomanats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola