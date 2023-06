Sorteig | Nació et convida a «El sostre groc», la pel·lícula de juny del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica Direcció: Isabel Coixet

Guió: Isabel Coixet i Laura Ferrero

Productora: MISS WASABI LAB

Estrena: desembre 2022

Durada: 94 minuts

Gènere: documental

El també va arribar a Catalunya. I un dels primers casos que van aflorar després d'una investigació periodística va ser el de l'. Un grup de dones va presentar una denúncia contra dos professors perquè quan eren adolescents. D'aquell cas en va sorgir un documental, El sostre groc, que va causar un gran impacte i que ara recupera el Cicle Gaudí. El documental dirigit per Isabel Coixet es va estrenar el passat desembre i ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país. L'any 2018 un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals comesos entre els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Va ser massa tard. Per por, per vergonya, perquè van trigar molt temps a entendre i digerir el que els havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que, tot i que el cas havia prescrit, els seus testimonis estaven obrint una porta en la qual, potser, no tot estava perdut.

