L'apunyalen, intenten atropellar-lo i acaben agredint els Mossos que intervenen la baralla a Alcoletge

Situació de violència en un municipi del. Una baralla entre un home i un grup de persones al poble d'ha acabat amb diversos agents dels Mossos agredits i dues persones detingudes.En concret, la policia catalana ha rebut un avís quan passava un quart de quatre de la tarda de diumenge en què s'explicava que un home,, es barallava amb un altre grup de persones. Segons ha explicat El Nacional, en arribar, part dels que es pegaven han intentat atacar el grup de policies.L'home apunyalatintentava atropellar-lo. També ha hagut de ser traslladat a l'hospital.i un home de 47 anys per atemptat contra l'autoritat, en haver estat dos dels que van atacar els agents de la policia catalana que van acudir al lloc dels fets. Els Mossos mantenen oberta la investigació per detenir l'autor del suposat apunyalament i esclarir les causes del succés.

