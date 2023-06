Espectacular accident aquest diumenge al centre de Barcelona. L'incident, causat pel conductor d'un VTC Cabify, ha provocat una topada amb un altre vehicle que circulava correctament després d'haver comès un parell de greus infraccions.



A les imatges, difoses per Élite Taxi, s'observa com el Cabify comet una perillosa imprudència executant una maniobra prohibida de canvi de carril amb un semàfor en vermell. Afortunadament, malgrat la col·lisió, no s'han hagut de lamentar ferits.

Gracias al libre mercado la siniestralidad de las VTC’s de plataforma ha subido un 500% en el último año. pic.twitter.com/jVRIdXjuvs — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) June 11, 2023

L'accident es produeix tot just uns dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi tombat el límit de llicències als vehicles de transport amb conductor (VTC) que va impulsar l'encara alcaldessa de Barcelona,, quan presidia l'Àrea Metropolitana de Barcelona (). En una sentència feta pública aquest dijous al matí, Europa ha resolt que topar les VTC ési que no és possible si l'únic objectiu que persegueix la mesura és garantir la viabilitat econòmica del sector dels taxis.

