Dos milions d'euros en despeses de desplaçaments de senadors i diputats al Congrés en un trimestre

La despesa endels senadors a càrrec del pressupost de la Cambra ha estat dedurant el primer trimestre de l'any 2023,que durant el mateix període que l'any passat. Pel que fa als viatges del, les despeses en viatges s'enfilen fins als, unmés que el primer trimestre de l'any 2022 ().Així consta en el portal de transparència de les dues Cambres, que recull les despeses derivades del transport dels càrrecs electes desglossats per trimestres des de l'any 2015.El total de les despeses és deen viatges, als quals s'hi han de sumar les despeses de gestió, de cancel·lació i canvis de bitllets, que donen la xifra definitiva de més de 800.000 euros. També s'hi inclouen els bitllets emesos pendents d'utilització.La Cambra Alta sufraga les despeses enper desenvolupar la seva activitat parlamentària, de naturalesa política, sectorial o de representació institucional, i els senadors disposen d'una "" amb un crèdit anual decom a màxim per cobrir els desplaçaments dins de la Comunitat de Madrid. En cas que facin servir el seu, se'ls abonen 0,25 cèntims per quilòmetre i els imports dels peatges.La xifra de la despesa del primer trimestre de 2023, quan es van començar a fer públiques aquestes dades. També cal tenir en compte que el cost dels desplaçaments s'ha encarit un 30% respecte al primer trimestre del 2022.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola