Anna Erra es troba amb Puigdemont a Waterloo i es compromet perquè pugui tornar «lliure»

La presidenta del Parlament,, s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat,, a Waterloo, acompanyada de la presidenta de, i el secretari general del partit,, en una reunió de treball, la "primera reunió institucional" després d'assumir el càrrec presidenta de la cambra, i que ha volgut servir per "reconèixer la tasca institucional i política a favor de la independpendència de Catalunya" de l'expresident, com ha dit la mateixa Erra.Des de Bèlgica, la presidenta del Parlament s'ha compromès a treballar perquè "pugui tornar lliurement a Catalunya" el més aviat possible, i recuperar així la "normalitat institucional". Durant la reunió, els membres de Junts han analitzat lai "les propers reptes" de Catalunya, així com "les estratègies a seguir per".En la trobada també s'ha parlat de la sentència que, a principis de juliol, ha d'emetre el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre lade Puigdemont, sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol i sobre la presidència d'Espanya de la Unió Europea.