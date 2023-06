Hackegen el compte de Youtube d'Ibai Llanos: «M'has fotut enlaire el diumenge, Elon Musk»

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

, popular streamer i conegut per esdeveniments com, s'ha trobat aquest diumenge amb una sorpresa molt desagradable: algú ha hackejat el seu compte de, on té més de 10 milions de seguidors, ha esborrat tot el seu contingut i, durant unes hores, només mostrava un discurs d'en una presentació de", ha dit Llanos a través del seu compte de Twitter, citant l'actual propietari d'aquesta xarxa social.Ara com ara es desconeix com s'ha produït aquest, però com explica la Cadena Ser, tot fa pensar que algun dispositiu informàtic del creador ha estat exposat a un virus troià, o a través d'algun dels editors que fa servir Ibai per crear els seus vídeos i que, conseqüentment, tenen accés al seu canal. Tampoc se sap si el contingut eliminat es podrà recuperar.

