Morad treu una senyera i una bandera del Marroc quan canta «Soñar» amb una jove promesa del Barça

Morad, amb senyera i bandera del Marroc a la mà, canta ‘Soñar’ al Fòrum. A l’escenari un convidat il·lustre tot i tenir 15 anys: Lamine Yamal. pic.twitter.com/SoAKW2fu1T — Ignasi Fortuny (@ignasifortuny) June 10, 2023

Elha actuat aquest aquest dissabte al, davant de més de 17.000 persones en el marc delper presentar el seu nou disc,. Davant d'un públic especialment jove, va cantar acompanyat de diversos nens i tutors del seu barri,Al llarg de l'actuació va cantar temes del seu nou disc però també molts delsque l'han portat al lloc on és, com Andando, Soledad, Mamá me dice o Pelele.Un dels moments que s'ha compartit més a través de les xarxes és quan, interpretant Soñar, una cançó que parla de l'amistat i sobre les dificultats del camí cap a l'èxit. Durant l'actuació, Morad branda una, conjuntament, i amb l'acompanyament a l'escenari de la jove promesa del Barça,. Així ho ha compartit el periodista de El Periódico

