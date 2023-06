Trets, apunyalaments i cops de martell: un policia i un veí morts en una disputa de carrer a Jaén

Unaquest diumenge a Andújar () per les ferides causades en intentar reduir un home implicat en una. Per la seva banda,a trets per un altre agent, segons ha informat el cos policial a Europa Press.L'incident s'ha produït minuts abans de les 10:00 del matí. Diversos testimonis han alertat el servei Emergènciesd'Andalusia d'una renyina entre diversos veïns al carrer Les Monges, on un d'ells presentava una actitud molt agressiva.Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat agents de la Policia Local, policia espanyola i serveis sanitaris. En arribar la dotació,i ha agredit un d'ells, que ha estat traslladat a l'hospital en parada cardiorespiratòria i finalment ha mort a causa de les ferides.

