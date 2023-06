⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja. ⚠



➡ Dg. 8.00 a dt. 00.00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/g7vpK2xd5m — Meteocat (@meteocat) June 11, 2023

Elha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per, que afectarà més d'una trentena de comarques. A sis -la, el, el, eli la- la precipitació pot arribar a ser deL'avís de perill s'estén des d'aquest diumenge fins el pròxim dimarts, però el màxim seràdel migdia d'avui.ha activat el plaEls xàfecs aniran acompanyats dei localment, de. Al terç oest no es descarta que hi hagi fenòmens de, i també hi ha la possibilitat que localment hi hagi acumulacions de pluja superiors als

