Nou possible cas de. Aquest cop, a l'Argentina. En Diego Soto, un j, va anar d'urgències en un hospital de Vila Regina, al Riu Negre, per un, però va acabarper un "edema pulmonar agut". Amb aquest diagnòstic, la seva família ha denunciat als mitjans de comunicació que la seva defunció ha estat resultat d'una mala praxi.Al centre sanitari, els professionals van administrar al Diego unai, després, li van donar l'alta. Però quan era la mitjanit i ja era a casa va començar a trobar-se cada vegada més malament. Instants després, queia"Estava tranquil perquè l'endemà havia d'anar a treballar a Neuquén. Prop de les 23:30 anem a dormir i una estona més tard es desperta espantat iL'incorpora al llit i és aquí quan es desmaia. Decideixo trucar els seus pares. Ell estava conscient i lúcid fins i tot vam parlar els dos amb la família”, ha explicat la seqüència dels fets la seva xicota,, tal com ha recollit el canal de televisió argentí TN.El germà del difunt ha precisat, encara més, el cas: "No sentia ni les seves cames ni els braços". Ell mateix el va portar de nou a l'hospital, on no van poder fer res més que certificar la seva mort. "Creiem que hi ha hagut mala praxi. Nosaltres ja hem fet la, i ara hem demanat. Al principi, la metgessa no volia fer-la,", ha denunciat. Els resultats preliminars de la prova han resultat ser claus perquè han revelat que el Diego ha mort per “un edema pulmonar agut”. Ara, només queda fer els estudis toxicològics i hispatològics per confirmar els motius de la seva defunció.El cas ha estat tan mediàtic que arribat, fins i tot, al. Les autoritats han promès investigar el succés. De fet, han dit que estan interessats a conèixer "les causes que han provocat la mort" del jove Soto. Mentrestant, però, el seu nucli més proper ja ha exigit que es faci justícia davant el que considera que ha estat una negligència mèdica

