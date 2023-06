Un home mata a ganivetades la seva dona a Cornellà de Llobregat davant la filla

. Un home de 34 anys ha assassinat, presumptament, la seva parella -de la mateixa edat- al voltant de les 2:30 de la matinada ade Llobregat (Baix Llobregat). Ho ha fet en el mateixde tots dos, de noms dos anys. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí a través del seu compte de Twitter, l'individu s'ha quedat a l'immoble, situat al carrer Cornellà Modern del barri de la Gavarra, després de cometre el crim, és per això que elsLa dona hauria rebutper part del seu marit. Tant els Mossos com les dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques () que s'han traslladat al lloc dels fets han intentat reanimar-la amb diverses maniobres, però sense èxit, ja que es trobava en estat molt greu fruit de l'atac. Finalment, la víctima ha acabat morint.La Divisió d'Investigació Criminal ha obert unaper esclarir el succés. De moment, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (),judicials per denúncies entre la parella. El jutjat de guàrdia de Cornellà ha fet aquesta mateixa matinada l'aixecament del cadàver. La causa serà instruïda pel jutjat de violència contra la dona de la ciutat. Segons han explicat alguns veïns, en l'habitatge on s'ha produït l'assassinat conviuen diverses famílies i la parella vivia en una habitació rellogada amb la nena petita.Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112

