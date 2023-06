Mor un jove de 21 anys després de ser envestit per un toro durant unes festes a Toledo

Unaquest dissabte al migdia després d'haver rebut diverses cornades en un(Toledo). Els fets han succeït durant les festes patronals del municipi.La víctima, que havia passat tota la, havia estat identificada durant les últimes hores en diverses ocasions per la Policia Local i la Guàrdia Civil. Fins i tot, aquest matí, els agents van retirar-lo de la plaça de toros perquè anava eni el van advertir que no estava en condicions per a participar de l'esdeveniment.Fent, finalment l'animal l'hapels carrers del poble i ha mort a l'acte.

