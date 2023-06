Famílies amb ingressos superiors apodran optar al nouque ofereix elper compensar les quotes a la Seguretat Social de treballadors domèstics contractats per cuidar a menors de 12 anys o dependents. Es tracta d'ajudes econòmiques de fins aper sol·licitant, uns recursos que s'adjudicaran pera la petició i no en funció de la renda. La Comunitat de Madrid ha posat el topall de renda màxima de, és a dir, que una parella amb un fill que cobra 90.000 euros l'any podrà sol·licitar-lo.L'anunci arriba després de la polèmica del juliol del 2022 pels anomenatsque permetien que famílies amb rendes relativament altes poguessin accedir a ajuts per finançar els estudis en centres privats als seus fills. En aquella ocasió, però, les ajudes les podien sol·licitar ciutadans amb rendes elevades, encara que en resoldre la convocatòria es començaven a adjudicar els recursos a sol·licitants amb menors ingressos fins a esgotar els fons.La decisió de destinar una partida –dotada de- a subvencionar la contractació de treballadors domèstics es va prendre el 24 de maig, en plena campanya electoral de les municipals, i no es va anunciar fins havent passat els comicis a través d'una nota de premsa.

