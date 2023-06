Més de 17.000 euros en monedes, els estalvis d'un home en dos anys: «Amb raó no tenim canvi a la botiga»

Amb més o menys èxit, alguna vegada a la vida tothom ha intentati engreixar un racó econòmic per a tapar deutes, fer un viatge o, simplement, per tenir més seguretat. Doncs bé, un home dees va agafar al peu de la lletra el consell i després de més dedipositant diners a l'interior d'un porc de ceràmica, ha decidit trencar-lo. La seva filla va voler mostrar al món el procés penjant unque s'ha convertit en viral i a on s'observa com, amb una destral de petites dimensions, el pare de la família parteix el recipient.Del seu interior en surten, tresors monetaris que, en un segons vídeo a la xarxa, es veu com els diferents membres de la família ordenen i separaren per poder-ne comptar la quantia.La sorpresa i l'eufòria arriben quan descobreixen que, en dos anys, l'home ha aconseguit estalviar 324.640 pesos mexicans, és a dir,. Un import que ha donat peu a algunsa les publicacions de la noia com "amb raó no tenim canvi a la botiga" o "per això el banc no té monedes".

