Detenen un lladre a Navarra i descobreixen que té la gossa d'un home de Reus

Perra robada en Reus, localizada en Marcilla y entregada a su propietario. La tenía un detenido por robo y daños, hasta que le pasamos el lector de microchip...#PatrullaTafalla pic.twitter.com/HRKulevHaq — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) June 10, 2023

La Policia Foral harecentment uncom a presumpte autor d'un delicte deamb força i danys. El procés per arrestar-lo va començar arran d'una trucada ciutadana que alertava que hi havia una persona intentant accedir per la força a una instal·lacióa la localitat de Marcilla (Navarra), on va ocasionar danys a la porta.Quan es van personar al lloc dels fets una patrulla d'agents de Seguretat Ciutadana adscrits a la Comissaria de Tafalla, van sorprendre l'individu, que es va defensar dient que feia dies que vivia en l'immoble. En ser reconegut per diversos, i comprovant-se la veracitat dels fets, es va procedir a la seva detenció i trasllat a comissaria per a la seva posterior posada a disposició judicial.A més a més, es dona la circumstància que aquest home tenia una, que deia que havia vingut amb ell des, d'on deia ser. Els agents presents en l'operació van verificar la informació comprovant les dades de l'animal que apareixien en llegir el. Així van saber que el detingut els estava enganyant. La gossa estava registrada a nom d'una altra persona amb domicili a(Tarragona), tal com ha explicat la Policia Foral.Un cop van haver informat el seu, aquest els va expressar el seu desig de recuperar la gossa, ja que li va ser sostreta un mes abans que es produís el robatori. Personat en dependències policials de Tafalla -també a Navarra-, es va fer finalment el lliurament de l'animal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola