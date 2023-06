Intent fallit d'atracament a Badalona: «Me'n vaig perquè tinc un atac d'ansietat»

😯El surrealista atraco con cuchillo en mano en Badalona: "Me está entrando un ataque de ansiedad".



Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que el comerciante frustró el asalto con ayuda de un taburete.https://t.co/6VSnoxWDvJ pic.twitter.com/0DTgpbvOD8 — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 9, 2023

Unés el desenllaç d'un, ganivet en mà, a un establiment de, una escena que les imatges de lesdel local, situat al carrer Alfons XII de la localitat catalana, van gravar per complet. Al vídeo es veu com unai amb la cara tapada entra al supermercat amb uni amenaça al treballador. Una estampa surrealista, igual que laque mantenen durant uns minuts els dos protagonistes del succés."Tanca la porta i abaixa la persiana" insisteix l'atacant al treballador del supermercat, tot amenaçant-lo que, si no ho fa,. El dependent, sense perdre la calma, li ofereix, però en veure que la dona apuja el to, decideix plantar-li cara defensant-se amb unque troba a la part posterior de la botiga.A partir d'aquí, comença uni un intercanvi de paraules que dura diversos minuts, fins que, finalment, la dona s'angoixa i desisteix:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola