Tres menors llancen amenaces de bomba a instituts per un repte viral de TikTok

Els Mossos d'Esquadra per haver feta tres centres d'educació secundària dede Llobregat. Els agents es van desplaçar a les tres institucions i van comprovar que eren amenaces falses. Segons han informat a través d'un comunicat, tots tres han estat identificats com a presumptes autors d'unTal com ha explicat la policia, els menors van fero directament a centres educatius de secundària del municipi per dir que havien col·locat explosius al seu interior. Ho van fer, segons relata la policia, a conseqüència d'unen una de les xarxes socials més utilitzades pels joves, TikTok.La investigació va començar al maig arran de les falses amenaces telefòniques, que es van fer amb pocs dies de diferència, a tres instituts del municipi.i la tercera al telèfon d'emergències 112. Un cop identificats els menors, els Mossos han posat les actuacions executades a disposició de la Fiscalia de menors.La policia ha recordat que fer trucades d'aquesta mena pot ser constitutiu d'un delicte contra l'ordre públic, que pot comportar unade tres mesos i un dia a un any o multa de tres a 18 mesos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola