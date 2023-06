Gairebé una trentena de comarques en alerta per pluges intenses

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja. ⚠



➡ Ds. 8.00 a dl. 20.00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/jTnT8RK17d — Meteocat (@meteocat) June 10, 2023

Elpronostica unaa diferents zones del país, especialment a la, i ha emès un, nivell 4 sobre 6, per. La situació es començarà a complicar a partir del migdia amb pluges que podran superar els 40 l/m2 en 30 minuts, unes precipitacions que poden afectar especialment a les comarques del, a on també, de manera local, poden haver-hi acumulacions importants d'aigua. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i d'algun fenomen violent comPer la seva banda, a l'també hi ha probabilitats de. I de cara al vespre i la nit, les pluges baixaran d'intensitat i es poden mantenir a la Catalunya Central i en algunes comarques de Lleida.ha activat el plai demana precaució en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure en zones on es preveuen els episodis de precipitacions més intenses.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola