Els Mossos intervenen en una baralla tensa i multitudinària a Manresa

La plaça Valldaura deha viscut aquest dissabte al matí unade persones molt nombrosos que ha finalitzat amb lad'un individu acusat d'un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i un altre d'amenaces.A les 6:00 del matí els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del conflicte. Quan diverses patrulles han arribat al lloc dels fets un dels grups ja havia marxat, però mentre els agents recollien testimonis del que havia passat, un grup ha entrat a la plaça increpant i insultant els membres de l'altre grup, tot i que la policia catalana no ha pogut determinar si era el mateix grup de la baralla inicial.Els agents han fet unper separar els dos grups mentre intentaven una mediació. Un dels individus, però, ha intentat saltar el cordó per agredir un membre de l'altre grup, però ha estatpels agents i detingut per amenaces i per atemptat contra agents de l'autoritat.Finalment, els dos grups s'han anat dissolent fins que ha tornat la calma. A la policia no li consta que hi hagi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola