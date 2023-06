Cruset i Gavín guanyen les primàries de Junts pel 23-J a Tarragona i Lleida

Ja sabem els resultats de lesper a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol. En una consulta resolta aquest mateix dissabte, s'ha decidit que, com era d'esperar, l'actual portaveu del partit al Congrés,, sigui la persona que lideri la candidatura de la formació a la demarcació de Barcelona amb 1.594 vots. No tenia rival després que l'exconseller Jaume Giró es retirés A Girona tampoc hi havia alternatives i la número 1 de la formació de Laura Borràs i Jordi Turull serà l'encara alcaldessa de Girona,, que ha obtingut l'aval de 298 militants.A Nogueras i Madrenas les acompanyaran a Tarragona l'expresident del Port, exalcalde de Riudoms i alt càrrec del partit,, com a cap de llista ​amb 286 vots.era el seu adversari a les primàries i ha obtingut 94 vots.Finalment, a Lleida el número 1 serà l'exalt càrrec de Territori,, amb 142 vots. Gavín té una llarga trajectòria institucional al govern i política a CDC i el PDECat. Entre altres càrrecs va ser president de la Diputació de Lleida. També s'hi presentaven Marta Gispert, que ha obtingut 118 vots, i Joan Buchaca i David Tavero, que han quedat molt per darrere.

