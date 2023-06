Quevedo, el gran amfitrió de la festa del Share Festival al Fòrum

Dellafuente presenta el seu últim treball

La gran novetat de l'edició

El cantant canariha estat el gran cap de cartell d’aquest divendres en la primera jornada del. Amb els seus temes de reggaeton i trap contundents i festius, no ha decebut als milers de persones que han assistit a l’actuació. Quevedo ha repassat alguns delsdel disc Donde quiero estar, publicat aquest 2023, i altres peces com Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52, cançons que l’han convertit enactual. L’altre reclam de la jornada ha estat Dellafuente, que ha presentat el seu àlbum més recent Lágrimas pa otro día.han assistit aquest divendres al certamen que per primera vegada s’ha celebrat al Parc del Fòrum.Quevedo ha arribat al Share Festival avalat per les altes xifres de reproduccions i visualitzacions de les seves cançons. El jove cantant canari deha pujat a l’escenari quan ha passat gairebé un any de la publicació amb Bizarrap de Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52, el hit que ha ocupat el número 1 al Top 50 Global de Spotify durant gairebé dos mesos i que acumula més 1.200 milions de reproduccions a la plataforma. De fet, aquest ha estat un dels temes que més ha fet saltar i cantar el públic de Barcelona.A l’escenari, Quevedo ha estat acompanyat en algunes cançons per altres cantants coma Dame,a Mi nena i per, amb qui ha interpretat Polaris – remix, que va sortir publicada fa molt poc. Una gran part del concert Quevedo ha estat sol a l’escenari animant al públic, fent-lo saltar i animant-lo a corejar els seus temes com Sin señal, Playa del inglés o Me falta algo’Abans de Quevedo, ha actuat el cantant granadí, autor de hits com Lo quiero ver, Marketing, Te como la cara, Consentia o Dile. El cantant, que ha presentat el seu darrer àlbum, ha expressat: “Que bonic estar aquí aquesta nit, feia molt temps que no tocava per aquí.”. Tot just després ha preguntat: “Esteu preparats per aquesta nit?”. El públic ha vibrat amb el repertori del cantant amb cançons com Guerrera (tema que va publicar amb) o Ya no te veo, i amb la seva mescla de ritmes de diferents estils amb la música urbana com a base.El 5è Share Festival ha arrencat aquest divendres al migdia amb actuacions destacades com la de, alter ego d'Irma Farelo i germana de Bad Gyal. El DJ i productor José de las Heras finalment no ha actuat. El certamen continuarà aquest dissabte amb les actuacions decom a caps de cartell de la segona i última jornada. També actuaran YSY A,, Cyril Kamer, Aleesha, Neo Pistea, Trapella i Naguiyami.El director del Share Festival,, ha destacat, en declaracions a l’ACN, que la gran novetat d'aquesta edició és que del Poble Espanyol han arribat al Parc del Fòrum. "Això significa que estem creixent", ha dit. De fet, ha assegurat que han arribat al Parc del Fòrum per quedar-s’hi i créixer, per exemple amb un segon o tercer escenari.També ha afirmat que és unque intenta transmetre unsd'igualtat, sostenibilitat i inclusió. “Plantem cada any 3.000 arbres que compensen les emissions de carboni que generem amb el festival i traduïm els concerts enper les persones sordes”. Maccarone ha recalcat que a l'esdeveniment hi ha música urbana i pop i que intenten donar al públic tot allò que volen i portar els artistes que més els hi agraden.

