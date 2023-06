Els barons del PSOE mostren el seu malestar amb Sánchez per les llistes del 23‑J

Crides a la unitat de Sánchez i Illa

L'avançament de les eleccions espanyoles del 23-J està forçant els partits a prendre decisions en temps rècord tant pel que fa al registre de coalicions com a la confecció de llistes. Ahir es tancava l'acord entre Sumar i Podem amb retrets inclosos pel veto a Irene Montero. Però no va ser l'únic incendi polític que es va perpetrar a la política espanyola. Mentre que el ministre socialista Miquel Iceta feia una crida al vot al PSOE davant els desacords de les esquerres progressistes, diversos barons del partit mostraven el seuper la intromissió en la confecció de les llistes. Tant és així que aquest dissabte el president de Castella - La Manxa,, i el president en funcions d'Aragó,, no han assistit al, on s'han de ratificar les llistes i aprovar el programa electoral.Així ho han decidit per fer arribar a la direcció el malestar després que Ferraz canviés algunes de les candidatures. Lambán, fins i tot ha anat més enllà i ha fet una piulada a Twitter en la qual ha criticat la intervenció de Ferraz: "Els socialistes de Saragossa i Terol vàrem elaborar democràticament unes magnífiques candidatures al Congrés i al Senat. Lamento molt que els ciutadans de Terol i Saragossa no tinguem l'oportunitat de votar-les". En el cas d'Aragó, també han plantat el comitè federal elsde Saragossa i Terol, respectivament. De fet, les modificacions en les llistes van causar ahir ladede la candidatura per Saragossa.Va ser aquest divendres quan la comissió federal de llistes va intentar canviar el cap de cartell al Congrés per Toledo, Sergio Gutiérrez, per l'alcaldessa en funcions de la capital castellana-manxega, Milagros Tolón, Finalment, Page va aconseguir mantenir a la seva mà dreta com a número u de la llista i a Tolón de dos. També hi va haver estira-i-arronses amb Lambán per la llista de Saragossa, on no volia incloure la ministra d'Educació, Pilar Alegría, que finalment sí que encapçalarà la llista. Però el comitè federal de llistes de divendres va modificar part d'aquesta llista de Saragossa per incloure Susana Sumelzo de nombre dos a la candidatura, i també va realitzar canvis a Terol.En el context de les crítiques, Sánchez ha fet una crida a ladel PSOE de cara al 23-J, i ha evitat mencionar, en el seu discurs davant el comitè federal, la polèmica de les llistes. "Per tal que el progrés s'imposi sobre el retrocés, la primera condició és que el PSOE surti unit, valent i potent. La victòria és possible", ha afirmat el president del govern espanyol. També ha defensat la seva gestió, i ha valorat com a "" l'acord entreTambé diversos representants territorials dels socialistes han sortit a tancar files amb Sánchez. És el cas del primer secretari del PSC,, que abans de la celebració del comitè federal ha desitjat que els socialistes afrontin "" la campanya, i fent valdre la tasca del president del govern espanyol. En una atenció als mitjans, el líder del PSC també ha assegurat que donen suport als "criteris" per configurar les llistes per part de Ferraz. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet , tornarà a encapçalar la llista del PSC a Barcelona acompanyada dels ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola