Vídeo | Explosió de felicitat a Granollers amb la victòria de la Jim a «Eufòria»

La finald'aquest divendres a la nit s'ha pogut seguir en directe des del Cinema Edison de Granollers. Centenars de persones han esgotat en pocs minuts les entrades que hi havia disponibles i quan s'ha anunciat que la granollerinaera la, la sala ha explotat de felicitat. Així s'ha viscut el moment:El trofeu aconseguit per la Jimena Gómez ha estat lad'una noia nascuda el 2003 al municipi del Vallès Oriental que és monitora de lleure i que sent una especial predilecció pel rock. Més concretament, per grups mítics com Queen, Guns N' Roses i, sobretot, AC/DC en el seu imaginari. A més a més, balla swing i toca el piano i la guitarra.En la seva presentació en entrar a Eufòria, explicava que arribava "per". Tota una declaració d'intencions. Unes línies que ja es van veure en un altre concurs de talents en què va participar: la primera edició d', de RTV Cardedeu. Pel que fa a la seva formació, va fer el batxillerat artístic a l'Institut Celestí Bellera i va ser alumna del combo Mr. Againsts Beat de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses.I després d'una final digna dels millors espectacles televisats del moment , la Jim ha aconseguit superar les seves contrincants, l'Alèxia i la Carla. Ella ha estat la concursant més votada pel públic i s'ha convertit en la guanyadora de la segona edició d'Eufòria, agafant el relleu de, victoriosa en la primera temporada. A banda d'obtenir el títol de guanyadora, la Jim s'emporta un contracte discogràfic per fer el seu àlbum en solitari i cantarà la cançó de l'estiu de TV3 amb

