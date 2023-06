Descobreixen una proteïna clau en l'envelliment de la pell: bloquejar-la permetria rejovenir

Un equip científic de l', en col·laboració amb elespanyol, ha descobert que laté un paper central en el procés d'envelliment de la pell. En concret, l'estudi, publicat a la revista Nature Aging, relaciona aquest procés amb un estat inflamatori."Hem vist queassociades a la pell envellida. Per això, aquest descobriment obre noves possibilitats per tractar alguns dels símptomes o facilitar-ne la recuperació de la pell després d'una cirurgia, per exemple", explica el doctor, investigadori cap del laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer de l'IRB Barcelona.L'equip científic va estudiar la resposta al tractament bloquejant de l'activitat de l'IL-17 en diferents aspectes, incloent-hi el creixement del fol·licle pilós, la pèrdua d'aigua transepidèrmica, la cicatrització d'una ferida i els marcadors genètics d'envelliment. Aquests quatre paràmetres van presentar una millora després del tractament, en endarrerir-se l'adquisició d'aquests trets propis de l'envelliment.Si bé, la proteïna IL-17 és, com la defensa davant microbis o la curació de ferides, per la qual cosa bloquejar-la de manera permanent no seria una opció. "El que sí que hem observat és que la sevaofereix beneficis que poden ser interessants en l'àmbit terapèutic", conclou la doctora, investigadora associada de l'IRB Barcelona.

