Els primers cent dies de Feijóo

Menys Igualtat



Ni memòria ni trans



Un "gest" cap a Catalunya: el retorn de la sedició



Economia: amenaces i ambigüitats

A sis setmanes per a les eleccions espanyoles del 23-J, qui parteix com a favorit, el líder del PP,, intenta blindar-se davant d'una campanya que serà molt crispada. Feijóo comparteix moltsi juga una tàctica conservadora:i no exposar-se. Per aquest motiu s'ha posat de perfil davant la proposta de Pedro Sánchez de fer sis debats cara a cara i de moment només s'ha compromès a fer-ne només un.Però, a poc a poc, a preguntes dels mitjans, ha anat ensenyant algunes cartes. Feijóo ha parlat de, que vol dir moltes coses i no diu res. Algunes de les propostes que ja ha avançat el líder conservador apunten a un programa marcadament regressiu, que busca satisfer les ànsies dels sectors més conservadors i nacionalistes de la societat espanyola. Aquestes són algunes de les promeses del dirigent gallec si aconsegueix entrar a la Moncloa.El president del PP ha estat explícit en la seva voluntat de treure gruix al nombre de ministeris, eliminant-ne alguns. El primer, el d'Igualtat, que ha liderat Irene Montero, de Podem. En una entrevista a Onda Cero, Feijóo va dir sense embuts:. Igualtat passaria a ser una direcció general. Un fet carregat de simbolisme i que pot enviar un senyal sorprenent en una societat on la violència de gènere ja s'ha endut 21 vides aquest any i la lluita per la igualtat entre homes i dones és central. Un altre ministeri que sembla sentenciat -sempre que Feijóo guanyi- és el de Consum, fins ara dirigit per Alberto Garzón, d'IU.Derogar laserà també una de les primeres decisions d'un govern Feijóo. Seria, com la supressió d'Igualtat, un altre gest nítidament reaccionari per acontentar el votant més agressiu de la dreta. Aquesta decisió tindria implicacions greus, més enllà de la retòrica. Se suprimirien els homenatges a les víctimes de la guerra i la dictadura (31 d'octubre) i a l'exili (8 de maig), així com totes les mesures de reparació que inclou la llei. Però sobretot suposaria posar fi al suport donat per les administracions públiques a la localització ii la possibilitat d'una sepultura digna de les restes de les víctimes. Una nova ferida per a les famílies dels vençuts, pròpia d'un país com Espanya.El cap del PP també ha assegurat que derogarà la Llei trans. Ho va dir amb una frase lapidària:. També va matisar que el seu executiu legislaria en la matèria per protegir els drets del col·lectiu, apuntant cap a una modificació de la lliure autodeterminació, en aquest cas, de la identitat sexual. També ha apuntat cap a la, que va recórrer -també ho va fer Vox- al Tribunal Constitucional per atacar el dret a la vida. Ara, però, a les portes de la campanya, diu que "revisarà i analitzarà" el text.Els darrers mesos, Feijóo ha assajat un intent de moderació envers Catalunya, amb missatges adreçats al món empresarial, com quan va intervenir davant el Cercle d'Economia i va fer un elogi a les "llengües" de l'Estat, recordant que habitualment parlava en gallec en els actes públics a Galícia. Però el suposat gir és molt incert quan encara ressonen les seves paraules parlant d'a l'escola catalana. El que sí que ha reiterat és que vol tornar aen el codi penal. I que "tipificarà" la convocatòria d'un. Els avenços de la taula de negociació entre el PSOE, Podem i ERC quedarien revertits.Curiosament, en l'àmbit en què Feijóo s'ha mostrat més ambigu ha estat en el de la política econòmica, que està més allunyada del terreny simbòlic en el que pugna amb Vox pel vot dretà. Aquí el seusobre la situació econòmica no lliga amb les contradiccions contínues del discurs del PP. Va atacar durament la reforma laboral de Yolanda Díaz i diu que la retocarà, però en algunes declaracions ha dit que el projecte del govern de coalició no va modificar substancialment la reforma de Mariano Rajoy. De fet, la reforma va ser aprovada amb el concurs de sindicats i patronal.Feijóo també ha criticat ladel govern Sánchez, que pretén mobilitzar uns 50.000 immobles del banc dolent Sareb. El PP proposa construir més immobles i avalar un 15% de la compra de la primera casa. Ja ha rebut crítiques per facilitar una nova bombolla immobiliària. Però on s'ha vist més l'actitud de Feijóo ha estat en la reforma de les pensions. Després que el PP es negués a donar suport al projecte del ministre José Luis Escrivá, ara el líder conservador assegura que de moment. Que consultarà amb el Pacte de Toledo i es donarà dos anys per analitzar la situació.Fins on se sap ara, Feijóo es mou entre la, en part heretada del llegat de Rajoy, i l'ofensiva de les guerres culturals de la dreta extrema. Un corrent aquest representat per Vox, però també pel PP d'Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP s'atrevirà a donar carnassa a la franja ultra i més ressentida en temes com el ministeri d'Igualtat o la Llei trans. En economia, haurà d'anar amb peus de plom si no vol xocar amb la UE. Però primer ha de guanyar.

