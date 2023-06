Un acord entre ERC i Junts permetria que governessin 34 dels 40 consells comarcals

Quina és la candidatura més votada a cada comarca amb consell comarcal i quants representants hi té cada partit?

Quins partits integren cada consell comarcal i quants representants hi tenen?

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Les negociacions posteriors a les eleccions municipals són vertiginoses a molts nivells. A l'àmbit local, se succeeixen els pactes per lligar acords i investidures abans de dissabte de la setmana vinent, així com les quatre diputacions -amb molt de pressupost i poca fiscalització- també són objecte de desig . En un punt intermedi, a més, també roben hores de converses entre partits els, administracions fonamentals a moltes zones del país. En aquest cas, però,, sense necessitat del suport d'altres formacions.Seleccionant, clicant o passant el cursor damunt de cada comarca, n'apareix la informació sobre la quantitat de vots, regidors i consellers comarcals de cada partitTotes les comarques tenen consell comarcal, excepte l'-que té Consell General propi, amb més competències-, el-que és va suprimir i se'n van traspassar les competències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- i el-que es constituirà després de les següents eleccions municipals-. I d'aquestes, Junts ha estat la primera força a 18, ERC ho ha estat a 15 i el PSC, a les 7 restants. Els republicans són els únics que hi tenen majories absolutes -al-, però podria sumar majoria amb Junts a tota la resta excepte al, el, el, eli elPassant el cursor per damunt de cada barra, hi apareix la composició exacta del consell comarcalEl repartiment dels consellers comarcals es fa en funció dels resultats als municipis integrants, tenint en compteobtinguts -el segon valor compta el doble que el primer-. I si els resultats provisionals no canvien,(336), per davant de Junts (320), PSC (197) i, força enrere, CUP (39), els comuns (25), PP, (23) i Ara Pacte Local i Vox (tots dos, amb 19 cadascú). La formació d'extrema dreta, de fet, ha aconseguit entrar a 12 consells comarcals, com també Aliança Catalana al del Ripollès. No és, però, el primer cop que un partit ultra hi obté representació, ja que Plataforma per Catalunya també va aconseguir fer-se un lloc a alguns consells comarcals com els d'Osona o el Maresme.La majoria de negociacions entre partits en aquests òrgans encara no han transcendit gaire i, de fet, hi ha més marge que en el cas dels ajuntaments, ja que els consells comarcals. Sí que s'ha anunciat ja un acord entre ERC i Junts al, amb dos anys de presidència per a cadascú. Les dues formacions, de fet, havien empatat a representants, igual que a l', l', eli el. Després de les eleccions municipals del 2019,, a 12 comarques, mentre que Junts i ERC van pactar a 9 i ERC i PSC, només a 3.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola