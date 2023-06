Quines afectacions per obres hi haurà al metro i al tramvia aquest estiu?

AMB EL SUPORT DE

Elsa laafecten el tram Verdaguer-Bogatell del 26 de juny al 31 de juliol i el tram Verdaguer-Barceloneta de l’1 al 28 d’agost. Lano funcionarà del 26 de juny al 31 d’agost. Com a alternativa es recomana utilitzar la resta de la xarxa de metro i les línies regulars d’autobús. A més, s’habilitarà un bus llançadora.L’actuació a la línia 4 de metro inclou lade via per millorar la fiabilitat, reduir les incidències i rebaixar les vibracions del trajecte.Com a alternativa als talls, esa la zona afectada, l’L1, l’L2 i l’L3, així com lesbus 6, V19 i V21. Les persones usuàries poden utilitzar elo ela que s’habilitarà i que funcionarà en l’horari del metro, amb una freqüència de pas de 3 o 4 minuts en dies feiners.A la xarxa de tramvia, lade les vies de la T4 amb elobliga a tallar tota aquesta línia del Tram i a acabar el recorregut de les línies T5 i T6 a la parada de laCom a, les persones usuàries poden utilitzar el servei de metro, les línies regulars de bus 7, H14, H16 i V21, el servei de Rodalies o el bus llançadora que s’habilitarà i que tindrà nou parades al llarg del recorregut amb el mateix horari que el tramvia.Podeu consultar l’i calcular la millor manera de desplaçar-vos al web de mobilitat.

