Totes les dates clau del curs escolar 2023-2024 a les escoles bressol municipals de Barcelona

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) ha establert elde. La xarxa d’escoles bressol municipals començarà el curs eli l’acabarà el, i les escoles de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona iniciaran les classes el 18 de setembre i les acabaran el 21 de juny de 2024.Els 4, 5, 6 i 7 de setembre de 2023 seran diesper a la preparació del curs, i el 15 de juliol de 2024, també, en aquest cas per tancar-lo.El calendari queda lleugerament alterat per a lesque aquest curs estrenen equipaments:: es preveu que comencin el dia 18 de setembre.: es preveu que les obres s’acabin a finals de setembre i, per tant, l’EBM Esquitx iniciarà el curs com la resta, el dia 8 de setembre, amb els infants de continuïtat. En canvi, els infants nous iniciaran el curs a la nova seu EBM Pere Calafell (abans anomenada Esquitx) el 2 d’octubre.El 14 de juny es publicaran lai la llista d’espera resultant del procés de preinscripció, i el període de matrícula serà del 15 al 21 de juny, tots dos inclosos.Per al curs vinent, s’han ofert 4.766 places vacants als 105 centres que tindrà la xarxa, i s’han presentat 8.425 sol·licituds.

